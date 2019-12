Lazio-Juve, le pagelle dei bianconeri: super Szczesny, Matuidi in calo

Ecco le pagelle dei giocatori della Juve dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio.

SZCZESNY 6.5

Coraggioso e perfetto nelle uscite fi no a quella “alla disperata” con cui stende Correa in area. Si riscatta sul rigore: gran parata sul tiro di Immobile e rifl esso super sulla ribattuta ravvicinata. Non può nulla su Caicedo.

CUADRADO 4

All'inizio rischia il rigore su Immobile in modo ingenuo. Chiude la serata no anzitempo andando sotto la doccia per l'espulsione, arrivata dopo controllo Var, per il fallo su Immobile lanciato verso la porta di Szczesny.