Juve, Bentancur: “Ko non grave, tornerò molto presto”

Nel post partita contro la Lazio lo aveva definito un giocatore fondamentale. Adesso Maurizio Sarri potrà stare tranquillo perché il ko di Bentancur è meno grave del previsto. A tranquillizzare i tifosi della Juve è proprio il centrocampista uruguaiano su Instagram: “È una sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci - ha scritto a proposito dell’infortunio -, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare. Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!”.