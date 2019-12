Juve, Bentancur in 10 giorni

TORINO - Niente Leverkusen e Udinese in forte dubbio. Tanto Rodrigo Bentancur quanto la Juventus hanno tirato un bel sospiro di sollievo dopo gli esami medici di ieri mattina. Già, perché il timore, dopo l’infortunio al ginocchio destro che ha costretto l’uruguaiano a uscire dopo 41 minuti contro la Lazio, era quello di perdere per lungo tempo uno degli uomini più in forma e più in crescita. Oltretutto in un settore, quello del centrocampo, colpito da una sorta di macumba. In una settimana Sami Khedira è andato sotto i ferri (pulizia del ginocchio, rientro tra febbraio e marzo), Aaron Ramsey si è bloccato per un fastidio ai flessori e ora in infermeria si è aggiunto il 22enne ex Boca Juniors.

Bentancur: "Niente di grave. Tornerò presto"

«Bentancur - ha spiegato la Juventus nel bollettino medico pubblicato sul proprio sito - ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra. Ha già iniziato terapie e recupero, verrà valutato giorno per giorno». Bollettino controfirmato via social dallo stesso giocatore: «Mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto». Per capire la data esatta del rientro bisognerà attendere ancora qualche giorno. Se tutto andrà per il meglio, come si augurano alla Continassa, potrebbe bastare una settimana a Bentancur per tornare disponibile. Di fatto niente Champions, dove la Juventus è già qualificata come prima del girone, con qualche possibilità di rientrare tra i convocati per la partita casalinga di domenica con l’Udinese o al massimo per quella successiva contro la Sampdoria. Se, invece, il fastidio al ginocchio non dovesse diminuire nel giro di settandue ore, è concreto il rischio che il centrocampista sudamericano debba pazientare un po’ di più. A quel punto potrebbero servire anche una quindicina di giorni e di conseguenza il vero obiettivo diventerebbe la supercoppa del 22 dicembre a Riyad contro la Lazio.

