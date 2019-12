Lippi: “Crisi Juve? Date tempo a Sarri”

GENOVA - “Juve in crisi? Ha perso una partita. A Sarri serve del tempo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno". Marcello Lippi sdrammatizza l’ultimo ko dei bianconeri. L’ex ct della Nazionale ha però individuato una nuova pretendente allo scudetto: “C’è anche la Lazio - ha dichiarato nel corso di un evento a Genova -. È una squadra che gioca un calcio bello e concreto, moderno e possiede ottimi giocatori soprattutto a centrocampo”. Chiusura sul momentaccio del Napoli: “Ci sono alti e bassi nella vita, ma hanno tempo per aggiustare la situazione”.

