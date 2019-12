Juve-Udinese: le condizioni fisiche di De Ligt e Bentancur

LEVERKUSEN - Il livello della preoccupazione si era alzato ieri mattina, quando dalla Continassa era trapelata la notizia che Matthijs De Ligt si era allenato da solo, rinunciando alla trasferta di Leverkusen. Nessun infortunio, però, per l'olandese, ma la scelta di lasciarlo a Torino a riposare, dal momento che il match di questa sera non è decisivo per il cammino della Juventus in Champions League. De Ligt ha infatti bisogno di tirare un attimo il fiato, a causa della lussazione alla spalla patita nella trasferta con l'Atalanta il 23 novembre: l'articolazione non deve essere sollecitata ulteriormente, per questo il centrale ha saltato un giro per tornare nuovamente disponibile domenica contro l'Udinese. E contro i friulani Maurizio Sarri dovrebbe tornare in possesso di un organico adeguato, dopo i tanti infortuni che si sono accaniti soprattutto contro i centrocampisti. Lo staff del tecnico è fiducioso di riavere a disposizione Aaron Ramsey (sovraccarico ai flessori della coscia sinistra), Douglas Costa (lesione muscolare alla coscia destra) e, soprattutto, Rodrigo Bentancur, che era uscito poco prima dell'intervallo contro la Lazio per una distrazione del collaterale medio destro.