Juve, Nedved: "Inter fuori dalla Champions? Non mi preoccupa. Bel campionato"

LEVERKUSEN (GERMANIA) - "Non cambia niente, è una partita di Champions e la affrontiamo con la formazione migliore per il momento. Abbiamo una rosa di grande qualità, chi scenderà in campo farà il meglio per vincere la partita. Voglio vedere motivazioni, perchè il Bayer ne avrà di più di noi. Una bella prova per chi ha trovato poco spazio. L'Inter prima e senza Champions? Non mi preoccupa più di tanto perché giocherà in Europa League ed è sempre Europa, dovranno fare bene. Per vincere devi farlo, visto che sei una grande squadra. Stanno ottenendo in campionato un passo fantastico, noi non siamo da meno". Così il vicepresidente Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Bayer Leverkusen-Juventus di Champions League. "È un bel campionato, compresa la Lazio e qualche altra squadra, secondo me potrebbe rientrare ancora qualcuno", aggiunge.