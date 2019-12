Bayer Leverkusen-Juve, è festa sui social. Bonucci: "Vittoria da squadra"

TORINO - La Juve era già aritmeticamente prima nel girone, ma dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio (primo ko stagionale), la squadra di Sarri ha mostrato tutta la propria forza, battendo il Bayer Leverkusen nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League. I bianconeri hanno chiuso con 16 punti, ben sei in più dell'Atletico Madrid, qualificatosi come seconda forza del gruppo D. Al triplice fischio è partita la festa anche sui social, con Cristiano Ronaldo, autore del gol che ha aperto le marcature alla BayArena, che sul proprio profilo Instagram scrive: "Bel modo di finire la fase a gironi, ci vediamo a febbraio". Gli fa eco Paulo Dybala, entrato a gara in corso e autore dei due assist che hanno portato al gol Ronaldo e Higuain: "Un bel regalo per i tifosi bianconeri".