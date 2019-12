Juve, c’è Bentancur con l’Udinese. Al centro della difesa tornano Bonucci e De Ligt

TORINO - I rinforzi per la ripartenza scudetto saranno tre, forse quattro. Archiviata la Champions League, sotto con l’Udinese. Domenica allo Stadium arrivano i friulani e per la Juventus, reduce da un punto tra Sassuolo e Lazio, c’è soltanto un risultato: la vittoria. In attesa di valutare i reduci di Leverkusen, Maurizio Sarri darà il via all’operazione Udinese con almeno tre buone notizie dall’infermeria. La principale riguarda Rodrigo Bentancur, per stessa ammissione del tecnico «un uomo fondamentale» per gli ingranaggi bianconeri. Dalla paura di sabato sera all’Olimpico si è passati al sollievo post esami medici di domenica (distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) all’ottimismo delle ultime ore. Le terapie degli ultimi giorni hanno fatto effetto. Tanto che il centrocampista ex Boca Juniors non solo sarà disponibile per domenica, ma sulla carta potrebbe addirittura essere titolare. Dipenderà dai prossimi allenamenti, dalle sensazioni del giocatore e soprattutto dalle valutazioni di Sarri.