Juventus, De Ligt torna in gruppo

TORINO - La Juventus, per dimenticare la sconfitta contro la Lazio nell'ultima uscita di campionato, si prepara per la sfida contro l'Udinese in programma domenica alle 15.00 all'Allianz Stadium. Dopo la nevicata che ha imbiancato Torino in mattinata, i bianconeri sono scena in campo al Training Center agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico ha dedicato la seduta alla tattica. Si sono allenati regolarmente in gruppo De Ligt, Douglas Costa e Bentancur, lavoro personalizzato sul campo per Aaron Ramsey.