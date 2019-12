Juve, De Sciglio guarda alla Supercoppa: "Vogliamo battere la Lazio"

TORINO - Archiviata la Champions con la trasferta di Leverkusen e una vittoria che ha rimpinguato il bottino di un girone già blindato, la Juventus si rituffa in campionato con l'obiettivo di rimettersi in moto. Due turni senza vittorie - pari interno con il Sassuolo e il ko in casa della Lazio - nel clou della corsa rappresentano una frenata inconsueta per la Signora schiacciasassi delle ultime stagioni. L'Udinese, in arrivo domenica pomeriggio all'Allianz Stadium, sulla carta rappresenta un'occasione più che favorevole per mettere pressione alla capolista. "Sarà una partita tosta, ma se scendiamo in campo da Juve e facendo il nostro dovere porteremo a casa i tre punti", il commento a Sky Sport di Mattia De Sciglio. Per il difensore la lotta scudetto è a tre: "L'Inter sta dimostrando da inizio campionato, come la Lazio, di essere una nostra rivale. Stanno facendo un grande percorso, incontreremo ancora la Lazio nella finale di Supercoppa, e questo è uno dei nostri obiettivi a breve termine; tenteremo di prenderci la rivincita".

Juve senza Pjanic e Cuadrado

Contro l'Udinese mancherà Pjanic, squalificato così come Cuadrado e la speranza di Sarri è quella di recuperare Bentancur, sempre più pedina chiave dello scacchiere del tecnico. L'uruguaiano deve smaltire il problema al ginocchio, la buona notizia è che oggi si è allenato in gruppo e salvo colpi di scena potrà rimpiazzare il bosniaco.