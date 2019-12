Juve, Ramsey non ce la fa. Ma Sarri ne recupera tanti

L’alternanza in attacco continua. In attesa di rivedere in campo il tridente Higuain-Dybala-Cristiano Ronaldo, che tanto ha esaltato la Juventus nella trasferta di Champions a Leverkusen, domani pomeriggio contro l’Udinese dovrebbe essere la Joya a vestire la maglia da titolare al fianco di CR7 con Federico Bernardeschi nel ruolo di trequartista. Il rientro di Aaron Ramsey appare al momento rimandato: il centrocampista gallese si è infatti allenato ancora a parte, seguendo un programma personalizzato sui campi innevati della Continassa, il segnale che difficilmente è recuperabile per la sfida casalinga di domani. A questo punto, Ramsey - che si è fermato il giovedì della scorsa settimana, saltando sia la Lazio sia il Bayer Leverkusen in Champions per un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra - dovrebbe ritornare mercoledì a Genova contro la Sampdoria, l’anticipo dell’ultima giornata del 2019, una sorta di prova generale in vista della Supercoppa italiana di domenica 22 dicembre.