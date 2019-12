Samp-Juve, Szczesny in dubbio: Buffon vede Maldini

TORINO - «Gli esami effettuati al J-Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno».

Il giocatore in questione, protagonista del bollettino medico diramato dalla Juventus, è il portiere Wojciech Szczesny: aveva già saltato la sfida di domenica scorsa contro l’Udinese a causa del fastidio percepito durante la rifinitura della mattinata (era infatti stato convocato, per la prima volta nella stagione, Mattia Perin). E il “giorno per giorno” di cui sopra, tradotto in partite vere e proprie, implica che salgano le possibilità che Szczesny resti ancora ai box domani sera, a Genova, contro la Sampdoria, nonostante il fasti dio sia giudicato di entità lieve: meglio, in assenza di sviluppi positivi, preservare il numero uno bianconero in vista della partita in programma domenica a Riad contro la Lazio, dove in palio ci sarà la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione.