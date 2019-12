Juve, Ronaldo: "Ora mi sento bene. Il gol? L'importante è vincere i titoli"

GENOVA - "Il gol è stato molto bello. Non sapevo di questi dati. Sono stato contento di aver vinto e di aver aiutato la squadra. E' stata una partita difficile, la Sampdoria ha giocato davvero bene". Queste le parole di Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoria della Juventus in trasferta contro la Sampdoria. "La Lazio è una squadra eccellente. Siamo 50 e 50 ma noi stiamo bene. Mi sento bene fisicamente adesso e spero di vincere il titolo. Ho avuto per un mese un problema al ginocchio. L'importante è aiutare la squadra a vincere il titolo", ha concluso l'attaccante della Juve sull'impegno di Supercoppa italiana contro la Lazio.

