La Juve si prepara per la Supercoppa: Szczesny e Alex Sandro a parte

TORINO - All'indomani della vittoria di Marassi contro la Sampdoria, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare la finale di Supercoppa in programma domenica a Riad. Il gruppo bianconero, rientrato ieri sera da Genova, si è ritrovato questa mattina alla Continassa. Scarico per chi ha giocato, possesso palla e partitella per il resto del gruppo: questo il menu della giornata per i bianconeri, che domani si alleneranno al mattino, per partire, nel primo pomeriggio, per Riad, dove domenica si gioca contro la Lazio. Da segnalare che Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica. Sarri deciderà domani se convocare i due giocatori.

