Supercoppa, Juve con la maglia speciale: nomi e numeri in Arabic style

TORINO - La Juventus indosserà una maglia particolare per la finale di Supercoppa italiana a Riyad contro la Lazio. I bianconeri, infatti, giocheranno con una casacca speciale, caratterizzata dai nomi e numeri scritti in Arabic style. Ecco il comunicato della Juve sul sito ufficiale: "Sarà una maglia davvero speciale, quella con cui la Juventus domenica a Riyad giocherà la sfida contro la Lazio, per cercare di conquistare la Supercoppa Italiana. I bianconeri indosseranno infatti una casacca con la tradizionale calligrafica araba, progettata in collaborazione con il famoso artista di calligrafia saudita-marocchina, Shaker Kashgari. La divisa adidas - in edizione limitata - avrà all’interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo".

La Juve vince la Supercoppa contro la Lazio

Supercoppa, casacca speciale per la Juve

"Con questa scelta vogliamo rendere omaggio a una forma d'arte tradizionale. Juventus dimostra così di essere vicina ai tifosi di tutto il mondo e ancora una volta vuole sorprendere con una maglia unica, che conferma anche la vocazione a esplorare nuovi territori comunicativi. La collaborazione con il grande artista Shaker Kashgari, rende ancora più speciale un appuntamento importante come la Supercoppa Italiana" sono le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus.