Ronaldo fa volare la finale. Romy Gai: “Ha messo il turbo al nostro calcio”

RIAD - Se la finale di Supercoppa Italiana di domani pomeriggio si gioca a Riad è soprattutto per il lavoro di Romy Gai. L’ex uomo del marketing Juventus, che aveva contributo in modo determinante a posizionare il fatturato del club regolarmente sul podio europeo nel periodo dal 1995 al 2006, oggi è a capo della Awe Sport International che, negli ultimi mesi, ha portato in Arabia Saudita la Ferrari per un evento legato ai motori e un progetto con Giugiaro. Oltre, ovviamente, alla Supercoppa Italiana, affare da 22,5 milioni. «Ma non è solo una questione di soldi, che comunque sono parecchi e più di quanto si fosse mai incassato nelle edizioni cinesi - spiega Gai - la Supercoppa in Arabia è un veicolo potente per la visibilità del nostro calcio in questo mondo. Oltretutto in un momento in cui la Lega sta, giustamente, cercando di valorizzare i diritti televisivi esteri per colmare il divario che c’è rispetto a Liga e soprattutto Premier».