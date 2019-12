Pjanic: “Se la Juve vuole vincere deve subire meno reti”

"Ci dispiace, il primo tempo è stato equilibrato, i ritmi non erano alti. Il secondo gol della Lazio ci ha messo in difficoltà per tornare in partita, e non ci siamo riusciti. Ci tenevamo, e ci dispiace. Anche questa sera, la Lazio si è confermata una buona squadra: a noi è mancata brillantezza, ed è quello che ha fatto la differenza". È l’amarezza di Miralem Pjanic al termine della finale di Supercoppa persa contro la Lazio. “Abbiamo avuto le nostre occasioni ma in generale non è stata una grande partita da parte nostra - ha detto il centrocampista della Juve in zona mista -. Sappiamo che ci sono delle cose da migliorare. Per vincere si devono sicuramente subire meno reti, ma in generale tutta la squadra deve sapersi mettere meglio in campo. Le statistiche non sono buone. Questo è sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime partite. Ora ci concentreremo su Champions e campionato”.