Juve, Sarri atto secondo: fase difensiva da risolvere

TORINO - Classici buoni propositi da fine anno: chi decide di smetter di fumare, chi programma di iscriversi in palestra, chi promette di fare i compiti per tempo eccetera, eccetera. Chi si impone di subire meno gol.

Ecco, la Juventus - alla quale ancora bruciano i 3 + 3 incassati dalla Lazio in una manciata di giorni - rientra in quest’ultima categoria. E il suo tecnico Maurizio Sarri - sia pure uno che s’è presentato spiegando tipo che si alza al mattino e comincia subito a pensare a come far segnare di più la sua squadra - sta entrando nell’ordine di idee che la questione “fase difensiva” sia da risolvere.