Rabiot azzera tutto e riparte: nuova vita

TORINO - La campanella è risuonata tra i corridoi della Continassa. E i banchi, nella classe di Maurizio Sarri, sono tornati a riempirsi. La Juventus si è infatti ritrovata nel pomeriggio di ieri per riprendere la preparazione in vista dei primi appuntamenti del 2020, a partire dalla sfida casalinga contro il Cagliari dell'Epifania che inaugurerà la fitta agenda dei bianconeri nel nuovo anno solare. Tutti presenti – compreso Giorgio Chiellini che, anzi, ha sfruttato la breve sosta per lavorare sodo con l'obiettivo di accorciare i tempi di recupero dalla rottura del crociato – con la sola eccezione di Douglas Costa, che ha usufruito di un giorno di permesso e che dunque si aggregherà al gruppo questa mattina nell'ultima seduta del 2019. Per rifinire la condizione atletica in vista della porzione decisiva della stagione, dopo la pausa “attiva” degli ultimi giorni in cui i giocatori si sono divisi tra relax per ricaricare le energie mentali e tabelle personalizzate per non perdere lo smalto. Per tradurre in sudore sul campo la voglia di rivalsa lasciata dalla doppia sconfitta dicembrina contro la Lazio, la seconda delle quali costata ai bianconeri la Supercoppa Italiana.