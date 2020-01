Juve, Raiola: "De Ligt? Per Nedved è da Pallone d'Oro". E che stoccata al Barcellona!

AMSTERDAM (Olanda) - "Alla Juve Matthijs lavora con i migliori difensori per diventare a sua volta il miglior difensore del mondo. Non è interessato ai soldi, vuole solo giocare a calcio. Parlo spesso con Nedved , che è come un figlio per me, e mi ha detto: 'Questo ragazzo è più matto di me, è da Pallone d'Oro '". Mino Raiola , intervistato da "Voetbal International", assicura che De Ligt non poteva fare una scelta migliore la scorsa estate. L'agente italo-olandese rivela che già un anno prima i bianconeri avevano provato a prendere il giocatore "ma l' Ajax gli ha chiesto di rimanere un altro anno ed erano stati stipulati alcuni accordi. Ma a causa del trasferimento di De Jong al Barcellona a certe cifre, l'Ajax ha preteso di più rispetto a quello che era stato concordato".

Raiola: "De Ligt? Il Barcellona pensava fosse un formaggio"

E a proposito di Barcellona, l'interesse dei blaugrana e di altri club come il Psg, assicura Raiola, è stata solo una breve distrazione per il suo assistito."In molti, in Olanda, pensano che il Barcellona sia un club olandese e quindi davano per scontato che Matthijs andasse lì - sorride -. Il fatto che non sia accaduto viene vissuto quasi come un sacrilegio. Ma il Barça pensava che, siccome De Ligt era all'Ajax e avevano già preso De Jong, sarebbe arrivato anche lui. Hanno fatto male i conti. I blaugrana hanno pensato che fosse come un formaggio. I motivi che ci hanno dato per prendere Matthijs erano sbagliati. E poi pensate che Piqué si sarebbe fatto da parte?".