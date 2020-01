Juve, allenamento alla Continassa in vista del Cagliari

TORINO - Proseguono gli allenamenti della Juventus alla Continassa in vista del primo match del 2020 in programma all’Allianz Stadium contro il Cagliari lunedì prossimo. Reduci dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, i bianconeri vanno in cerca di riscatto contro i sardi. Per prepararsi alla sfida, Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno dello squalificato Bentancur per le prossime tre giornate, ha guidato i suoi uomini in una seduta che, dopo la consueta attivazione fisica, è seguita con una parte dedicata alla tecnica e alla tattica di squadra per poi concludersi con la partita finale.