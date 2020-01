Juve-Cagliari, Sarri lancia Rabiot titolare. Dubbi in difesa

TORINO - Lunedì 6 gennaio riparte ufficialmente la stagione della Juventus, dopo la cocente sconfitta in Supercoppa Italiana maturata per mano della Lazio. Nella prima gara del 2020, valida per la 18ª (e penultima d'andata) giornata di Serie A, Maurizio Sarri, che presenterà la gara col Cagliari domani alle 13.15 nella consueta conferenza stampa della vigilia, dovrebbe confermare il tridente pesante formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Il primo ballottaggio, quello tra Rabiot ed Emre Can per sostituire lo squalificato Bentancur, sembra ormai vinto dal francese. Per il tecnico bianconero, permane il dubbio tra De Ligt e Demiral, col turco recentemente al centro di numerose proposte respinte dalla dirigenze, da schierare nel cuore della difesa accanto a Bonucci.