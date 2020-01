Juve, un’altra corona per Cristiano V

TORINO - Stesso nome, Cristiano V, corona diversa. Perché diverso è il primato personale nella Juventus che Cristiano Ronaldo può stabilire oggi, bissando quello ancora fresco registrato il 18 dicembre a Marassi grazie all’impressionante gol di testa alla Sampdoria. Perché ai gol (guarda caso) sono legati i primati in questione ed entrambi sono segnati dal numero 5, da qui il titolo regale. A Genova, infatti, CR7 era andato a segno per la quinta partita consecutiva, cosa che in maglia bianconera non gli era ancora mai riuscita: il Sassuolo il 1° dicembre, la Lazio il 7, il Bayer Leverkusen l’11, l’Udinese il 15 (doppietta) e appunto la Samp il 18 i suoi bersagli. Reti con cui aveva contribuito a quattro vittorie, ma non era riuscito a evitare la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio.