Gli spagnoli lanciano il caso De Ligt, Sarri lo spegne

Da titolare fisso all’Ajax a panchinaro nella Juve per diverse settimane di fila. In Spagna hanno lanciato il caso De Ligt, spettatore anche nella giornata di ieri nel poker bianconero al Cagliari. Secondo ‘AS’, infatti, il centrale olandese avrebbe perso il posto come partner di Bonucci in favore di Demiral. Contro l’Udinese è entrato al 76’ - quando i bianconeri si trovavano sul 3-0 - ed è stato il protagonista in negativo in occasione del gol di Pussetto, poi le panchine a Genova contro la Samp, in Supercoppa contro la Lazio e nella vittoria contro la squadra di Maran. Un caso, però, che non ha diritto di esistere come spiegato dallo stesso Sarri nell’intervista post-partita. “Sono il primo a essere convintissimo che diventerà uno dei difensori più forti del mondo - ha dichiarato il tecnico della Juve a proposito del Golden Boy 2018 -. Ha fatto un percorso devastante perché ha dovuto imparare una nuova cultura, un nuovo modo di giocare, una nuova lingua scendendo in campo ogni tre giorni. Quindi se oggi è andato un po’ in appannamento mi pare normale. Demiral in questo momento sprizza energia, è in grande salute fisica e mentale. Mi sembra giusto sfruttare i giocatori in relazione al momento che hanno”.