Juve, De Ligt-Sarri: no problem. Ecco tutta la verità

TORINO - A dispetto delle ultime tre partite trascorse in panchina, Matthijs de Ligt non appare preoccupato sul momento che sta vivendo nella sua prima stagione alla Juventus. I lunghi colloqui con Maurizio Sarri hanno avuto un effetto terapeutico per il difensore olandese che attraversa un periodo di appannamento - come lo ha definito lo stesso tecnico - legato sia ai problemi fisici di cui è stato vittima (lussazione della spalla e guai all’adduttore) sia alla condizione mentale dopo il dispendio di tante energie nervose. De Ligt ha accettato con serenità la panchina: è consapevole che si tratta di un momento, appunto, da affrontare e superare con il lavoro e l’impegno, tanto più che continua a sentire intorno a lui la stessa fiducia che lo ha spinto in estate a scegliere la Juventus e che ha spinto la società a investire 85 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.