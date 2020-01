Juve, è un Cristiano Ronaldo in formato Real: gol, fisico e testa

TORINO - Cristiano Ronaldo ha segnato 9 gol nelle ultime sette partite, tenendo la mostruosa media di 1,2 reti a partita nell’ultimo mese. Numeri a cui CR7 aveva abituato quando era a Madrid, regalando a chi lo conosce bene l’impressione di essere in forma Real, cioè la migliore della sua carriera. Paco Aguilar, per esempio. Il giornalista spagnolo, uno dei maggiori commentatori internazionali, già vicedirettore del Mundo Deportivo e giurato del nostro Golden Boy, lo ha seguito molto da vicino nei suoi 9 anni spagnoli e oggi esclama: «Ho rivisto quell’espressione sulla faccia! L’espressione dei tempi migliori, sorridente e furba. E l’ho visto correre come nelle stagioni migliori al Real Madrid, quelle delle Champions League. Contro il Cagliari era scattante, pronto, sempre nel vivo del gioco, sempre pronto a colpire in modo letale l’avversario. Sta bene, è evidente a tutti. E i numeri lo confermano».