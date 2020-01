Ronaldo dal maestro della velocità Obikwelu

Cristiano Ronaldo ha iniziato l'anno con la prima tripletta del 2020, ma ha preferito non sfruttare la giornata di riposo concessa da Maurizio Sarri . Altro che riposare: non ha tempo da perdere, punta ancora a vincere tutto e per questo lunedì sera, dopo la vittoria con il Cagliari, CR7 e Georgina sono sbarcati all'aeroporto di Lisbona, ma non per godersi il sole della capitale portoghese. Ronaldo si è allenato con l'amico Francis Obikwelu , detentore del record europeo dei 100 metri.

Il fuoriclasse della Juventus è stato pizzicato dai cronisti all'uscita dell'aeroporto di Lisbona per pura coincidenza. I giornalisti stavano seguendo la partenza di Jesualdo Ferreira, neo allenatore del Santos, per il Brasile quando è apparso Ronaldo con la compagna. «Avete vinto alla lotteria stasera» ha scherzato il calciatore che ha poi proseguito per Avenida da Liberdade, la via più chic di Lisbona, dove possiede un appartamento. Ronaldo e Georgina hanno soggiornato lì, ma già martedì di buon mattino erano pronti per l'appuntamento con Obikwelu con il quale, oltre all'allenamento, Ronaldo condivide dubbi, idee e tattiche di allenamento per non perdere velocità e agilità.