Roma-Juve, ecco la probabile formazione: i dubbi di Sarri

Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi con la squadra: è bastato un giorno per smaltire il leggero affaticamento muscolare che lo ha costretto l’altro ieri a lavorare a parte. Il rientro in gruppo gli garantisce la convocazione per Roma-Juve (domenica sera all'Olimpico) ma non una maglia da titolare. Anzi: Paulo Dybala è sempre in vantaggio per fare coppia con Cristiano Ronaldo in attacco con Aaron Ramsey alle loro spalle nelle vesti di trequartista.