CR… 6 di fila: Ronaldo non è ancora sazio. Ma il suo record è Real

TORINO - Fin troppo facile il richiamo cinefilo. Provaci ancora... Ron. Anziché Sam.

Per carità, trattasi non esattamente di un inedito dei calembour, tuttavia rende bene l’idea giacché dopo una, due, tre, quattro, cinque partite consecutive, Cristiano Ronaldo cerca ora la sesta di fila in campionato marchiata da almeno un gol personale. Questo sì, sarebbe un inedito per ciò che riguarda le statistiche del portoghese nel nostro campionato.

In barba a fastidi al ginocchio, sostituzioni, polemiche che avevano condito un avvio di stagione piuttosto turbolento e sottotono, a partire da dicembre il bomber juventino ha impresso una autentica e clamorosa svolta al suo ruolino di marcia castigando - senza soluzione di continuità - Sassuolo, Lazio, Udinese, Sampdoria e Cagliari con i bianconeri ed i rossoblù costretti loro malgrado a pagare maggiormente dazio in virtù della doppietta e tripletta incassate. Un totale, insomma, di 8 gol in 5 partite. Impressionante. Anche perché quelle marcature Ronaldo le ha segnate in tutti i modi: rigore, destro, sinistro, testa.