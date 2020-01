Juve, Paratici: "Rosa competitiva. Rugani? E' importante per noi"

ROMA - "De Ligt sta meglio, ha giocato tanto ad inizio stagione contando anche le partite della Nazionale. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, ha fatto un buonissimo inizio di campionato. E' un momento in cui deve rifiatare, poi tornerà il giocatore che conosciamo" ha detto Fabio Paratici su De Ligt ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Serie A della Juventus sul campo della Roma. Il dirigente bianconero ha dichiarato: "Il mercato dell'Inter? La corsa allo scudetto è complicata e comprende anche la Lazio, sono forti e lo hanno dimostrato con noi. L'Inter ha già comprato molti giocatori di grandi livello quest'estate, non sarebbe una sorpresa se facesse altri acquisti". Infine, sulle strategie della Juve: "Pensiamo di avere una rosa molto competitiva. Per 6 mesi avete detto che abbiamo troppi giocatori, vedo difficile che ne possiamo comprare altri. Mercato in uscita? Stiamo valutando la situazione di Pjaca, ha bisogno di giocare dopo tanto tempo. Può anche rimanere con noi. Rugani? E' importante, dobbiamo valutare le condizioni di Chiellini. Spesso si dimenticano le 100 presenze con noi".

