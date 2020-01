Juve, Chiellini verso il rientro: ecco la tabella di marcia del capitano

Nessun colpo di gennaio per far fronte all’infortunio di Merih Demiral, per la Juventus. Perché il colpo lo farà a febbraio, quando metterà a disposizione di Maurizio Sarri uno dei migliori centrali del mondo. O meglio, lo rimetterà: perché si tratta Giorgio Chiellini, del quale l’allenatore ha fatto appena in tempo a innamorarsi (calcisticamente, s’intende), che se lo è visto strappare dalla rottura del crociato del ginocchio destro. «E’ una perdita pesante, abbiamo una rosa ampia ma Giorgio è l’anima per la sua applicazione, la professionalità, la forza mentale, la capacità di trascinare i compagni in allenamento e in partita», si rammaricava a settembre.