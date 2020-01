Juve-Parma, la probabile formazione di Sarri

TORINO - Verso il posticipo contro il Parma con il dubbio Cristiano Ronaldo. Mercoledì il portoghese ha marcato visita in Coppa Italia: niente Udinese per colpa di una sinusite che ha consigliato di restare tranquilli. Il portoghese ha saltato anche l’allenamento di ieri pomeriggio, cui hanno preso parte tutti i bianconeri a disposizione, divisi in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato contro i friulani, esercitazioni con la palla e conclusioni a rete per gli altri. CR7 era sfebbrato, ma si avrà una idea chiara unicamente stamattina, quando la squadra si ritroverà alla Continassa: se Maurizio Sarri non vedrà il numero 7 neppure oggi, allora sarà concreto il rischio di non averlo a pieno servizio domenica sera. Un contrattempo che si trasformerebbe in arrabbiatura per il portoghese, in caso di forfait. Ronaldo, infatti, sta attraversando un periodo realizzativo straordinario da inizio dicembre. E' andato a segno in sette delle otto partite disputate tra Champions League e Serie A, saltando l’appuntamento sottorete unicamente in Supercoppa italiana contro la Lazio, match coinciso con una sconfitta bianconera. Il bottino del portoghese è di 10 gol, sui 17 segnati dalla squadra in questo arco temporale. Sei di questi, come è noto, sono arrivati consecutivamente in campionato, un dato che ha permesso a CR7 di eguagliare il primato che aveva stabilito in Premier League con il Manchester United.