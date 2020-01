Kobe Bryant, Ronaldo: "Notizia straziante". Dybala: "Fonte di ispirazione"

La tragisca scomparsa della star dell'NBA ha sconvolto tutto il mondo dello sport e non solo. Molti gli atleti che sui propri social hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare Black Mamba. Il messaggio di Ronaldo "Profondamente triste nell'apprendere la straziante notizia della morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna". Anche la stella della Juventus Cristiano Ronaldo si unisce al cordoglio per la morte del campione statunitense, scomparso tragicamente in un incidente in elicottero. "Era una vera leggenda e fonte d'ispirazione per tante persone. Mando le mie condoglianze alla famiglia, agli amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell'incidente - ha scritto l'attaccante portoghese in un post su Instagram - Rip Leggenda".

Dybala su Kobe Bryant Anche altri giocatori bianconeri hanno partecipato al ricordo della leggenda del basket. Paulo Dybala ha fatto eco a Ronaldo "Lo sport è in lutto per la scomparsa di una leggenda. Kobe è stato una fonte d'ispirazione per tutti. Un pensiero alla sua famiglia e a tutte le vittime dell'incidente". Bonucci e Buffon "Riposa in pace Mamba con il tuo piccolo angelo. Atleta capace come pochi di segnare la storia dello sport #24", questo invece il messaggio di Leonardo Bonucci. Ancora incredulo Federico Bernardeschi che ha scritto "Se ne va una Leggenda. Una tragedia a cui non riesco ancora a credere. “Gli eroi vanno e vengono ma le leggende restano per sempre" E infine Buffon che saluta Bryant con un "Leggenda! Ciao Kobe" e insieme a lui Dougals Costa "Riposa in pace Mamba".