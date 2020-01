Cristiano Ronaldo alla sua Georgina: "Sei una madre eccellente, ti amo!"

TORINO - “Saluti amore mio! Ti auguro una bellissima giornata! Sei una donna fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo tanto amore mio”. Con questo tenero messaggio, il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo mette da parte la delusione vissuta ieri sera al San Paolo per la sconfitta contro il Napoli, postando su Instagram una foto in compagnia dei quattro figli, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina, e della bella compagna Georgina Rodrigez, che compie oggi 26 anni. Tra i tanti commenti ricevuti in pochi minuti, anche quello della mamma di CR7, Katia Aveiro, che scrive: "Bellissimi amori della mia vita. Festeggiate la vita e l'amore. Complimenti, Gio. Mi mancate".