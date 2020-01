Juve, per Ronaldo e Pjanic ancora lavoro personalizzato

TORINO - Seduta di lavoro intensa, oggi, per la Juventus, che mette nel mirino la sfida contro la Fiorentina, domenica alle 12.30, all’Allianz Stadium. I bianconeri di Sarri sono scesi in campo nella tarda mattinata. Dopo la fase di attivazione, il gruppo ha affrontato prima esercitazioni dedicate alla forza, per poi disputare partite in spazi stretti, e ancora lavorare per reparti.