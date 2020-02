Sarri: "La Juve non riesce a tirar fuori il suo potenziale. Così non si vince"

VERONA - "Terza sconfitta in trasferta dopo Lazio e Napoli? In questo momento fuori casa non abbiamo la stessa continuità di rendimento, oltre che di risultati. Sapevamo che nella prima parte ci sarebbe stato da soffrire e l'abbiamo fatto bene, poi abbiamo sbloccato, ma non si possono perdere punti in questo modo". Maurizio Sarri commenta il ko della sua Juve a Verona ai microfoni di Dazn: "Se vogliamo che la Juve continui a vincere non possiamo ammettere errori superficiali. I meriti del Verona sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore ed anima per tutta la partita, ma noi lo sapevamo che sarebbe avvenuto, anche in maniera importante. Dovevamo superare quel momento e colpire, cosa che avevamo fatto, ma ci dobbiamo togliere di dosso a tutti i costi questi episodi in cui pecchiamo di superficialità. La testa è la cosa più importante, è la testa che comanda la tattica, la condizione fisica".