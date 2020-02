Da Deschamps a Conte, Del Piero, Ronaldo: Marchisio e la sua Juve

Una chiacchierata a cuore aperto con Diletta Leotta sulla carriera appena conclusa, sulla nostalgia del campo e sull’amore per la Juve. Claudio Marchisio senza filtri a Dazn: “Da ragazzo ho fatto tante cavolate - ha raccontato l’ex centrocampista bianconero -. Una per tutte? A 18-19 anni mi allenavo in prima squadra con Capello e mi capitava diverse volte di dormire in macchina dopo aver fatto tardi la sera precedente. Una mattina mi ha svegliato il rombo di motore della macchina di Del Piero. Io avevo dormito in auto perché era talmente tardi che non conveniva tornare a casa, quindi avevo dormito nel parcheggio salutando Alex che, ignaro, mi faceva i complimenti per la puntualità”.

Marchisio loda Conte

Interessante anche il capitolo legato agli allenatori. “Il primo importante è stato Deschamps - ha svelato il Principino -. Ero giovanissimo, ha creduto in me in un anno molto difficile come quello della Serie B ed è stata una grandissima iniezioni di fiducia. Ciro Ferrara mi ha dato un’identità in campo. Con lui sono diventato la mezz’ala abile a fare gol che sono stato per anni. Conte è stato importante per tutti, ha riportato nei giocatori l’anima della Juve. Ci ha fatto vincere in campo ma soprattutto dentro, ci ha fatto vincere con noi stessi”.