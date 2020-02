Capello: "Chiesi Messi per la Juve al Barcellona..."

Messi alla Juve, la storia che si ripete. Le voci del 10 del Barcellona in bianconero oggi fanno notizia, ma non è la prima volta che retroscena di mercato di questo tipo vengono fuori. Come raccontato da Fabio Capello, nel 2005, durante l'edizione del Trofeo Gamper, ancora Messi era stato l'obiettivo della Juventus: "Dopo 20 minuti avvicinai Rijkaard, che è stato un mio giocatore al Milan, e gli ho chiesto se potesse prestare Messi alla Juventus per un anno. Un giocatore di 18 anni capace di giocare con una qualità e una personalità fuori dal comune davanti a 90mila spettatori non lo avevo mai visto. Allora andai dalla mia panchina alla sua, ma lui mi disse di no perché avevano tre stranieri e non potevano firmare".

