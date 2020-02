Bentancur: "Alla Juve bisogna dare sempre di più"

TORINO - Rodrigo Bentancur, ai microfoni di Sky Sport, il giorno dopo la partita contro il Milan ha analizzato il complicato momento della Juventus ammettendo che c'è qualcosa da rivedere: "La squadra sta bene, molto bene, siamo primi in classifica, arrivati da primi agli ottavi di finale di Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo migliorare un po' dal punto di vista del gioco, ma la strada è giusta". L'uruguaiano si è soffermato anche sulla semifinale d'andata di Coppa Italia, che ha visto la squadra bianconera non brillare dal punto di vista tecnico: "È stata una partita durissima ma credo che abbiamo fatto bene, in uno stadio difficilissimo".

"Sarri mi dà fiducia"

Il centrocampista bianconero ha individuato la possibile chiave che potrebbe tornare utile alla squadra per uscire dal momento negativo: "Alla Juve bisogna sempre dare di più: è quello che mi hanno fatto capire fin dal primo giorno ed è la cosa più importante che ha portato questa squadra a vincere così tanto negli anni". Infine ha commentato il suo percorso personale facendo riferimento anche al suo allenatore Maurizio Sarri, che nelle ultime partite lo ha sempre lanciato dal primo minuto: "Ogni giorno e ogni partita mi sento meglio e il mister e i compagni mi dimostrano la loro fiducia. Io sono tranquillo e con la voglia di migliorare sempre di più per la squadra".