Capello-Wenger, siparietto sugli scudetti tolti alla Juve

Siparietto tra Arsene Wenger e Fabio Capello nel corso di una tavola rotonda a margine del Laureus Awards di Berlino. L’ex manager dell’Arsenal stava commentando la recente squalifica del Manchester City (“Non so se la revoca del titolo sia prevista dalle regole, non so se le regole ne abbiano il potere”) quando l’ex tecnico bianconero è intervenuto scatenando l’ilarità generale: “Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna aspettare per capire la decisione. Per loro è solo una questione di soldi e non possono giocare in Champions la prossima stagione”. Wenger ha infine controbattuto con ironia: “Fabio vuole fare polemica”.

