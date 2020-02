Spal-Juve: Cristiano Ronaldo fa 1000 da professionista

Il tecnico degli spallini, ha raccontato: " Ronaldo venne da me e mi chiese la maglia . A dire il vero io avevo intenzione di fare lo scambio con Pedro Barbosa , che era il capitano dei portoghesi, ma vidi questo ragazzino che me la chiese e beh, ad un ragazzino non si può certo dire di no. Adesso mio figlio è contentissimo perché ha quella mitica maglia indossata da Ronaldo a casa". Da quel 14 agosto di 18 anni fa di tempo ne è passato e Cristiano Ronaldo, da giovane esordiente, è diventato il vero e proprio recordman di vittorie, di gol, di serie positive e di presenze. Il portoghese conosce la Champions League meglio delle sue tasche e ne ha portate a casa ben cinque.

FERRARA - Dopo l'esclusione di domenica scorsa contro il Brescia, la Juve ritrova Cristiano Ronaldo nella sfida di oggi alle 18 contro la Spal . Una partita storica per il fuoriclasse portoghese che, proprio contro i ferraresi, raggiungerà le 1000 partite da professionista . Di Biagio nel destino di Cristiano Ronaldo, dunque. L'allora 17enne dello Sporting Lisbona, infatti, fece il proprio esordio tra i professionisti il 14 agosto 2002 in un match del terzo turno preliminare di Champions League proprio contro l'Inter di Di Biagio.

Ronaldo come Xavi, Roberto Carlos e ... Gigi Buffon

Raggiungendo le 1000 presenze da professionista, Cristiano Ronaldo entrerà ufficialmente nel club ristretto degli highlander del quale fanno già parte Xavi Hernandez, Roberto Carlos, Iker Casillas, Javier Zanetti e il suo attuale compagno di squadra Gigi Buffon (il portierone è a quota 1112). Il fuoriclasse portoghese, però, ci ha impiegato "solo" 18 anni. Un record di precocità che appartiene però a Peter Shilton. Dall'esordio in quella serata d'estate del 2002, Cristiano Ronaldo ha dunque messo insieme 999 presenze, diventando uno dei più forti della storia del calcio. Oggi, oltre a tagliare questo straordinario traguardo, può far segnare un nuovo record, quello di 11 gol consecutivi in Serie A, agganciando Batistuta e Quagliarella in testa a questa speciale classifica. Al termine della gara potrebbe tornare da Di Biagio per donargli la maglietta e riavvolgere il nastro a quando tutto ebbe inizio. Quando Cristiano scrisse la prima pagina sul libro della propria carriera. Un libro zeppo di record, gol e serate indimenticabili.

