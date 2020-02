Ramsey: "Ho segnato tanti gol giocando mezzala. È il mio ruolo"

FERRARA - "Questo gol e questa vittoria sono un ottimo modo di iniziare una settimana impegnativa: è sempre molto difficile venire a giocare su questi campi. Sicuramente quella di mezzala è la posizione in cui mi esprimo al meglio, ho disputato tante partite e segnato diversi gol giocando in quel ruolo, sono molto contento e dobbiamo continuare così". Così Aaron Ramsey, ai microfoni di Sky Sport, al termine del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, vinto dalla Juventus per 2-1 in casa della Spal. Ora la Champions contro il Lione: "Siamo pronti per la sfida contro i francesi: tutte le partite della fase a eliminazione diretta della Champions League sono molto complicate", ha spiegato il centrocampista bianconero.

