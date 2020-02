Sarri: "Preso gol con il Var rotto, un record. Champions? Un sogno per la Juve"

Juve, Sarri: "Preso un gol dal Var che non funziona, un record"

"Abbiamo preso gol dal Var quando non funzionava, se succedeva a parti invertite veniva giù il mondo. La Penna mi ha spiegato che se il monitor non funziona chi è al Var può dire se è rigore: mi sembra una ingiustizia, per me arbitra chi è in campo. Penso sia un record: sono stato il primo ad avere un rigore contro dal Var quando non funziona. Da regolamento va fatto così, ma io non condivido. Chiellini? Ha fatto venti minuti nell’ultima e sessanta oggi, in totale ottanta minuti e non abbiamo preso gol. Non può giocare ogni tre giorni, ma vista l’evoluzione che ha nei prossimi giorni può fare una prestazione nelle due settimanali. Bisogna vedere anche come Giorgio reagisce, non ci si basa su che partita abbiamo. Noi in certi momenti della partita difendiamo in modo attivo, in altri, quando non pressiamo alti, diventiamo passivi e prendiamo diversi tiri. Questo è il problema che stiamo combattendo da inizio stagione".