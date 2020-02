SZCZESNY 6,5

Attento sul diagonale insidioso di Strefezza. Sul rigore non può nulla.

DANILO 6,5

Copre le spalle a Cuadrado, appena può va in avanti. Come a inizio ripresa, quando prima combina con Ronaldo e poi dà il via al Dybala-Ramsey show per il 2-0.

RUGANI 6

Qualche imprecisione in impostazione, puntuale negli anticipi. Almeno fino al fallo di rigore commesso su Missiroli, dove è un po' distratto e sfortunato.