Champions, Lione-Juve: "tifosi Juvirus" in radio francese, bufera

Una battuta "virulenta" in radio e parte la battaglia social: in una trasmissione dell'emittente radiofonica francese RTL i tifosi della Juventus sarebbero stati definiti "supporter della Juvirus", e ovviamente in Rete la cosa si è diffusa alla velocità della luce scatenando le reazioni sdegnate del web bianconero, anche perché oltre all'hashtag che sta spopolando su twitter ci sono anche profili che parlano di un probabile risultato di "2 contaminazioni a 0" o accompagnandolo con l'emoticon delle mascherine.