Coronavirus, Juve: stop allenamenti U23 con la prima squadra

TORINO - Misura precauzionale in casa Juventus per il Coronavirus dopo il caso di positività, al primo test, di un calciatore della Pianese, avversaria dei bianconeri domenica scorsa nel campionato di serie C: nessun giocatore dell'Under 23 bianconera si potrà allenare, per qualche giorno, con la prima squadra guidata da Maurizio Sarri. La decisione è maturata oggi dopo la notizia giunta dalla Toscana. In ogni caso, sono pochissimi, spesso nessuno, e non tutti i giorni, i giocatori della rosa U23 aggregati alla squadra di Sarri e usano spogliatoi e docce a parte. Ieri, ad esempio, nessuno ha partecipato alla trasferta di Champions a Lione.

