Coronavirus, riapre il museo della Juve

TORINO - Buone notizie per la Juve in tempi di panico da coronavirus. Domani, martedì 3 marzo, riaprirà il J-Museum, chiuso da domenica 23 febbraio in ottemperanza alle direttive di Regione Piemonte e Ministero della Salute. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che ufficializza la nuova "Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita? di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone". Le porte del Museo bianconero riapriranno domani alle 10.30.