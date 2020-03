Juve, Cristiano Ronaldo: "Grazie per i messaggi di supporto per mia madre"

MADEIRA (Portogallo) - Dopo la notizia del ricovero in ospedale della madre Dolores a causa di un ictus, Cristiano Ronaldo ha affidato ai propri profili social un commento della situazione: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data una certa privacy in questo momento". L'attaccante della Juventus nel pomeriggio ha raggiunto la mamma in Portogallo per starle vicino in questo difficile momento.