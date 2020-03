Malore della madre di Ronaldo, CR7 vola a Madeira: “Situazione stabile”

TORINO - La mamma di Cristiano Ronaldo ha subito un ictus nella mattinata ed è stata ricoverata in ospedale. CR7 si è fiondato immediatamente a Madeira per starle accanto. Il fuoriclasse juventino, avvertito dai famigliari, ieri non ha esitato un secondo a salire sul suo jet privato con la compagna Georgina e il primogenito Cristianinho. Nel pomeriggio - come testimoniato dalle foto dei portoghesi di Record - CR7 ha lasciato l’aeroporto per raggiungere l’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, la capitale dell’isola immersa nell’Oceano Atlantico dove è nato Cristiano e dove vive la signora Dolores, per verificare di persona le condizioni della madre. Stando a quanto filtra dal Portogallo, la mamma di Cristiano è cosciente e il quadro clinico stabile, ma visto l’accaduto dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti. Il numero 7 juventino, legatissimo alla mamma, ha voluto starle vicino tutta la giornata e in serata ha rasserenato i tifosi via social dal momento che mezzo mondo lo aveva riempito di affetto e abbracci virtuali. «Grazie a tutti - ha scritto Cristiano Ronaldo su Twitter - per i messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e sta proseguendo il suo recupero in ospedale. La mia famiglia ed io vogliamo ringraziare i medici per come si stanno prendendo cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga concessa un po’ di privacy in questo momento».