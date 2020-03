Juve-Inter, le certezze e i dubbi di Sarri

Juventus-Inter è il big match della domenica da recuperare, con la squadra di Sarri pronta al sorpasso sulla Lazio, davanti di due punti ma con una partita in più. Se i nerazzurri sono fermi dal 16 febbraio, la Juventus scende in campo 11 giorni dopo la sfida di Champions contro il Lione: una pausa inaspettata ma, nonostante le motivazioni, gradita. Lo stop ha infatti permesso a Sarri di svuotare quasi del tutto l'infermeria, recuperando alla causa anche Chiellini. Il capitano bianconero, fermato a inizio settimana da un affaticamento muscolare, è tornato ad allenarsi con i compagni. Non è al massimo della condizione, ma la voglia di scendere in campo nel match che vale una stagione è tanta: il ballottaggio con de Ligt, in ottima condizione atletica e in crescendo dopo un inizio tentema nnante, vede l'olandese ancora favorito, ma le sorprese non sono escluse.